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Распространение коронавируса нового типа
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Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм

В частности, авиаперевозчикам, которые вывозят людей из стран, где ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию, выделят 1,5 млрд рублей из Резервного фонда
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кабмин окажет поддержку наиболее пострадавшим в результате складывающейся ситуации отраслям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Помощь будет оказана автомобильной отрасли, авиакомпаниям, индустрии развлечений, культуры, спорта, общепита и туризма. В частности, подписано распоряжение о выделении из Резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые вывозят людей из стран с с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Мишустин также подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства обязаны отслеживать финансовое состояние российских системообразующих предприятий.

"Еще один важный аспект нашей работы - это мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций. Я подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием их состояния, и это очень важно - учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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