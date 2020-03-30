Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм

"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Помощь будет оказана автомобильной отрасли, авиакомпаниям, индустрии развлечений, культуры, спорта, общепита и туризма. В частности, подписано распоряжение о выделении из Резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые вывозят людей из стран с с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Мишустин также подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства обязаны отслеживать финансовое состояние российских системообразующих предприятий.

"Еще один важный аспект нашей работы - это мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций. Я подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием их состояния, и это очень важно - учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать", - сказал он.