Власти Австралии направят более $78 млрд на компенсации потерявшим работу

СИДНЕЙ, 30 марта. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии выделит более $78 млрд на поддержку граждан, потерявших работу из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон на брифинге в Сиднее.

По словам Моррисона, дополнительный пакет финансирования в размере 130 млрд австралийских долларов ($78,8 млрд) позволит "работодателям сохранить рабочие места и вернуть работников в штат, после того, как ограничения, вызванные COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), будут сняты". "Сейчас самое время потратиться, мы живем в беспрецедентные времена и ведем битву и с вирусом, и с экономическими потрясениями, вызванными им", - подчеркнул премьер.

Планируется, что за счет дополнительных средств всем гражданам страны, потерявшим работу из-за ограничений, связанных с пандемией, будет выплачиваться средняя ежемесячная зарплата в размере 3 тыс. австралийских долларов ($1819,5) в течение следующих шести месяцев. На эти выплаты смогут претендовать все наемные работники и индивидуальные предприниматели. Также ее смогут получить граждане Новой Зеландии, постоянно проживающие на территории Австралии, но не зарегистрированные в системе социального обеспечения.

К настоящему времени в Австралии 4 203 человека заразились новым коронавирусом, от вызванного им заболевания скончались 17 человек, 244 поправились. О первых случаях заражения власти сообщили 25 января, когда подтвердились диагнозы трех пациентов в Мельбурне и Сиднее.