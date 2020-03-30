В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от коррупции в России в 2019 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2019 году составил 55 млрд рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.

"Ущерб от коррупционных деяний в прошлом году составил около 55,1 млрд рублей, что составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в Российской Федерации", - сообщили в надзорном ведомстве.

Добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей.

В 2019 году суды удовлетворили 312 исков прокуроров, заявленных в рамках уголовного судопроизводства в целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму около 2 млрд рублей.