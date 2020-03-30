"Почта России" на этой неделе продолжит осуществлять доставку курьерами

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Почта России" на этой неделю будет осуществлять доставку посылок при помощи сервиса курьерской доставки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис продолжит работать как на доставку, так и на сбор посылок. Заказать доставку из отделения курьером или почтальоном можно в мобильном приложении или на сайте pochta.ru. Для предоплаченных отправлений можно воспользоваться бесконтактным способом", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, компания отмечает, что для отправки посылок, не выходя из дома можно воспользоваться сервисом EMS. Непосредственно вызвать курьера можно в мобильном приложении и на сайте, сотрудник сервиса по приезде оформит отправку и примет оплату.

"Разъяснения Министерства труда и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве, опубликованные на прошлой неделе, подтверждают, что организация почтовой связи входит в перечень компаний, чье функционирование должно быть продолжено на нерабочей неделе. Дополнительного ограничения на работу "Почты России" в указе мэра Москвы, выпущенном вчера, также не содержится", - пояснили там.

На данный момент компания запрашивает у городских властей разъяснение процедуры оформления для сотрудников специальных пропусков, позволяющих перемещаться по городу.