Минстрой рекомендует провести онлайн-голосования по конкурсу благоустройства малых городов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России рекомендует региональным властям перенести в онлайн-режим голосования по выбору проектов благоустройства малых городов для презентации на конкурсе. Об этом говорится в письме главы Минстроя России Владимира Якушева региональным властям, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рекомендует отказаться от проведения мероприятий по вовлечению жителей в мероприятия федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (проведение общественных обсуждений мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, голосование по отбору территорий и мероприятий благоустройства по проектам, планируемым для представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в очной форме и рекомендует организовывать работу по взаимодействию с жителями в режиме онлайн с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - отмечается в письме.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений входит в перечень мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что призовой фонд конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений решено увеличить вдвое - до 10 млрд рублей. В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что подвести итоги конкурса на 2021-2022 годы планируется осенью 2020 года.