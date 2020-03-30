В "Одноклассниках" запустили сервисы портала госуслуг

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили приложение, которое даст возможность людям пользоваться сервисами портала госуслуг, не покидая соцсеть. Об этом говорится в сообщении компании.

На первом этапе в приложении доступны шесть услуг: оформление загранпаспорта и международного водительского удостоверения, регистрация автомобиля и получение водительского удостоверения после окончания автошколы, подача документов на получение материнского капитала и возможность выбрать, как им распорядиться (приобрести недвижимость, оплатить обучение ребенка и т.д.).

Для доступа к сервисам в приложении нужно авторизоваться через аккаунт на портале госуслуг, в дальнейшем планируется более тесная связка сервиса с соцсетью, которая позволит, в том числе, получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в "Одноклассниках".

Ранее о перспективах оказания госуслуг в соцсетях высказывался гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, на фоне разговоров о выносе государственных сервисов ближе к пользователю соцсети - идеальные кандидаты, потому что "госуслуги надо оказывать там, где чаще всего находится пользователь в интернете". Кроме того, это может способствовать увеличению использования госсервисов, отмечал он.