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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей. Евро - 89 рублей

Индекс Московской биржи опустился на 1,5%
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к российскому рублю на 2,6% и достигал 80,85 рубля, а курс евро прибавил 1,2%, до отметки в 88,79 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

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В ходе торгов курс евро ускорил рост до 1,6% и торговался уже на уровне 89,11 рубля.

На 10:15 мск доллар находился на уровне 80,21 рубля (+1,8%), а евро - на 88,82 рубля (+1,2%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до 2365,2 пункта. Индекс РТС снизился на 0,5% и составил 950,2 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

В ходе торгов индексы ускорили снижение. Так, по данным на 10:15 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, до 2357,53 пункта, индекс РТС - на 2,99%, до 926,8 пункта.

Российский рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 6,7% и находилась на отметке в $23,25 за баррель. При этом в минимальной точке снижения цена нефти этого сорта достигала $23,03 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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