Авиакомпания Easyjet прекратила все рейсы из-за коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Британская авиакомпания-лоукостер Easyjet прекратила осуществлять все рейсы из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщила радиостанция LBC со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"В результате беспрецедентных ограничений на поездки, которые вводят правительства [разных стран] из-за пандемии коронавируса, <...> Easyjet приостанавливает все полеты своего флота", - указывается в заявлении. Отмечается, что компания "продолжит работать с государственными органами" и по запросу будет осуществлять рейсы, необходимые для репатриации клиентов. Дата возобновления полетов пока не называется.

С 24 марта авиакомпания отменила большинство своих рейсов.

Easyjet является одним из крупнейших авиаперевозчиков Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались 96 млн пассажиров.