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Акции "Роснефти" на открытии торгов на Мосбирже выросли на 7,6%

Цена достигла отметки в 325,75 руб. за бумагу

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Роснефти" на открытии торгов Московской биржи выросли на 7,6%, в моменте достигая отметки в 325,75 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:20 рост котировок замедлился, и акции торговались на уровне 308 руб. за бумагу, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Рост стоимости ценных бумаг происходит на фоне новостей о том, что "Роснефть" 28 марта объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже связанных с этим активов. "Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

В пресс-службе кабмина ТАСС подтвердили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания приняла это решение, исходя из интересов своих акционеров. "Роснефть" в связи с этим ожидает снятия санкций США со своих дочерних компаний.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.

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