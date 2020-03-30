В Генпрокуратуре заявили об увеличение выявляемых случаев коррупции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России отмечает увеличение выявляемых фактов взяточничества. Как сообщили в надзорном ведомстве, "растет число выявленных фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве (в 2019 году - 13 867, в 2018 году - 12 527, в 2017 году - 12 111)".

При этом случаи мелкого взяточничества (получение или дача взятки в размере менее 10 тыс. руб.) фиксируются все реже (в 2019 году - 5 408, в 2018 году - 5 437, в 2017 году - 5 841), хотя они и составляют более трети всех выявляемых фактов взяточничества.

В 2019 году зарегистрированы 30 991 преступлений коррупционной направленности (рост на 1,6 %), что составило 1,5% в общей структуре преступности. В прошлом году за коррупционные преступления были привлечены к ответственности 15 773 человек (в 2018 году - 15 908, в 2017 году - 15 940).

"С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб (в 2019 году - 5 408, в 2018 году - 5 365, в 2017 году - 5 136), при этом чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ (в 2019 году группами и сообществами совершено 1 136 преступлений, в 2018 году - 972, в 2017 году - 723).

Суды вынесли в прошлом году 9 803 обвинительных приговора за коррупционные преступления (в 2018 году - 10 684) в отношении 10 960 человек (в 2018 году - 11 732).