Правительство Украины из-за коронавируса ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Украины из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мероприятий ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"На заседании кабинета министров утвердили новые цифры. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, ожидаемая инфляция вместо 5,5% составит 8,7%, а средний курс гривны снизится с 27 до 29 гривен за доллар. Новый прогноз предполагает, что номинальный ВВП страны составит 4 трлн гривен, ранее он оценивался в 4,51 трлн гривен. Прогноз уровня безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%.

Шмыгаль добавил, что новый прогноз готовился в сотрудничестве с экспертами Министерства финансов, Международного валютного фонда, Национального банка Украины и независимых аналитических организаций.