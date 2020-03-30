{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Правительство Украины из-за коронавируса ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год

Ожидаемая инфляция вместо 5,5% составит 8,7%, а средний курс гривны снизится с 27 до 29 гривен за доллар

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Украины из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мероприятий ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"На заседании кабинета министров утвердили новые цифры. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, ожидаемая инфляция вместо 5,5% составит 8,7%, а средний курс гривны снизится с 27 до 29 гривен за доллар. Новый прогноз предполагает, что номинальный ВВП страны составит 4 трлн гривен, ранее он оценивался в 4,51 трлн гривен. Прогноз уровня безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%.

Шмыгаль добавил, что новый прогноз готовился в сотрудничестве с экспертами Министерства финансов, Международного валютного фонда, Национального банка Украины и независимых аналитических организаций.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение местами в больницах
Мишустин также заявил, что президент и правительство России делают сейчас все, чтобы заболевшие коронавирусом в регионах получали своевременную медицинскую помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС