Цена нефти Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $22,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:35 мск.

Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

Нефтяные войны на фоне коронавируса. Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года.

Котировки нефти этого сорта продолжили снижаться и к 10:39 мск уже торгуются на уровне $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость нефти WTI упала на 6,1% - до $20,2 за баррель.

На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находится на уровне 80,1 рубля (+1,6%), а евро - на 88,7 рубля (+1,1%).