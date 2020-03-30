{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Рубль на фоне дешевеющей нефти слабеет по отношению к доллару и евро
Описание
© Алексей Андронов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $22,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:35 мск.

На эту тему
Нефтяные войны на фоне коронавируса. Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года.

Котировки нефти этого сорта продолжили снижаться и к 10:39 мск уже торгуются на уровне $22,78 за баррель (-8,6%). Стоимость нефти WTI упала на 6,1% - до $20,2 за баррель.

На фоне дешевеющей нефти российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже находится на уровне 80,1 рубля (+1,6%), а евро - на 88,7 рубля (+1,1%).

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение местами в больницах
Мишустин также заявил, что президент и правительство России делают сейчас все, чтобы заболевшие коронавирусом в регионах получали своевременную медицинскую помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС