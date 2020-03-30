Аграриев Крыма призвали ограничить опт в соседние регионы, чтобы не допустить дефицит

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Крыма призвали аграриев региона ограничить оптовые поставки в соседние субъекты России, чтобы не допустить дефицита сельхозпродукции на полуострове. На ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса в Крыму в понедельник к ним обратился вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Наша продукция хорошего качества не попадает в [собственные] сети и вывозится на материк: [в] Краснодар, Ростов, Ставрополье. В связи с тем, что Брянск и Курск закрыли часть границ, наша продукция вывозится. Мы просим наших аграриев ограничить оптовые продажи по 20-40 тонн <...> за пределы Крыма", - сказал он.

Рюмшин отметил, что минсельхоз региона зафиксировал небольшое повышение стоимости некоторых сельхозтоваров. "[Чтобы не допустить роста цен], мы уже смотрим на перспективу, минсельхозом дана команда на увеличение площадей: если в 2019 году у нас было посеяно овощей открытого грунта 4,5 тыс. га, то в этом году будет 5 тыс. га", - добавил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что для регулирования цен и создания конкуренции в республике по-прежнему разрешены ярмарки, однако эти площадки будут закрыты, если не будут соблюдать предписания Минздрава РФ и Роспотребнадзора. "Мы готовы и к этому. Сегодня многие фермерские хозяйства готовы развозить свою продукцию по домам", - ответил Рюмшин.

Аксенов поддержал идею создать систему доставки продуктов. "Помогите организовать систему доставки. Нужны методические рекомендации, как должна работать служба доставки, чтобы эта служба доставки не превратилась в службу распространения", - сказал Аксенов.