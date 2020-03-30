Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.

По состоянию на 11:25 мск евро вернулся в "зеленую зону" и рос на 0,3% - до 88,03 рубля, а курс доллара прибавил 0,9% - до 79,49 рубля.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 8,3% и находилась на отметке $22,87 за баррель. При этом в минимальной точке снижения цена нефти этого сорта достигала $22,76 за баррель. Нефть WTI подешевела на 5,6% - до $20,31 за баррель.