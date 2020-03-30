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НПЗ "Газпром нефти" продолжают производить топливо в соответствии с планом

На предприятиях отмечают, что выполняют план профилактических и противоэпидемических мероприятий

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы (ОНПЗ и МНПЗ) "Газпром нефти" продолжают работать в штатном режиме и производить нефтепродукты в рамках производственного плана, сообщают пресс-службы предприятий.

"Омский НПЗ "Газпром нефти" является предприятием непрерывного производства и продолжает работу в штатном режиме. Бесперебойный выпуск нефтепродуктов осуществляется в соответствии с производственным планом, соблюдая все необходимые меры безопасности", - отметили в пресс-службе завода. Аналогичное сообщение опубликовали и на МНПЗ.

Предприятия уточняют, что они выполняют план профилактических и противоэпидемических мероприятий с учетом распоряжений мэра Москвы и губернатора Омской области, а также рекомендаций Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Случаев инфицирования среди сотрудников не выявлено.

На предприятиях реализуются меры по дезинфекции помещений и транспорта, массовому измерению температуры у сотрудников, недопущению скопления персонала, созданию запаса антисептических и защитных средств. Потоки движения сотрудников на территории предприятий разграничены.

"Производственный персонал работает посменно, высокая автоматизация позволяет управлять выпуском продукции дистанционно, не допуская скопления людей. Ведется постоянное информирование работников о мерах профилактики и предупреждения заражения", - отмечают на ОНПЗ. "Высокая степень автоматизации позволяет управлять производством силами малых групп специалистов", - добавили на МНПЗ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что нефтеперерабатывающие заводы во всем мире из-за снижения спроса на топливо начали сокращать производство, а некоторые НПЗ приостановили работу.

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