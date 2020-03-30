ВЭБ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской помощи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и телемедицинская компания "Доктор рядом" запустили федеральный проект по оказанию бесплатной телемедицинской помощи жителям России. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания "Доктор рядом" объявляют о запуске федерального проекта по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью. Начиная с сегодняшнего дня россияне смогут обращаться за дистанционными консультациями не только к терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, но также к врачам ключевых узких специальностей. Консультации будут проводиться по самому широкому кругу вопросов, связанных с различными заболеваниями, не ограничиваясь противодействием распространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

В ВЭБ уточнили, что дистанционную консультацию врача можно будет получить через мобильное приложение, сайт или по телефону. За помощью к терапевтам и педиатрам пациенты смогут обращаться круглосуточно, а к врачам узких специальностей - по предварительной записи. "Бесплатная телемедицина будет доступна россиянам не менее месяца с возможностью продления в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране", - уточнили в пресс-службе.

"В текущих условиях, когда для здоровья каждого человека крайне важен режим самоизоляции, возрастает потребность в дистанционных медицинских услугах. ВЭБ.РФ как институт развития видит одну из своих целей в том, чтобы облегчить доступ к телемедицине, - отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации. - У квалифицированных врачей наших партнеров с сегодняшнего дня по всей России можно бесплатно получить онлайн-консультацию не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. Мы надеемся, что доступная телемедицина поможет сохранить здоровье нашим согражданам".

На прошлой неделе Сбербанк открыл для всех жителей России бесплатный доступ к консультациям с медиками сервиса телемедицины DocDoc по вопросу коронавируса.