{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

ВЭБ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской помощи

Консультации будут проводиться по самому широкому кругу вопросов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и телемедицинская компания "Доктор рядом" запустили федеральный проект по оказанию бесплатной телемедицинской помощи жителям России. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и телемедицинская компания "Доктор рядом" объявляют о запуске федерального проекта по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью. Начиная с сегодняшнего дня россияне смогут обращаться за дистанционными консультациями не только к терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, но также к врачам ключевых узких специальностей. Консультации будут проводиться по самому широкому кругу вопросов, связанных с различными заболеваниями, не ограничиваясь противодействием распространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

В ВЭБ уточнили, что дистанционную консультацию врача можно будет получить через мобильное приложение, сайт или по телефону. За помощью к терапевтам и педиатрам пациенты смогут обращаться круглосуточно, а к врачам узких специальностей - по предварительной записи. "Бесплатная телемедицина будет доступна россиянам не менее месяца с возможностью продления в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране", - уточнили в пресс-службе.

"В текущих условиях, когда для здоровья каждого человека крайне важен режим самоизоляции, возрастает потребность в дистанционных медицинских услугах. ВЭБ.РФ как институт развития видит одну из своих целей в том, чтобы облегчить доступ к телемедицине, - отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации. - У квалифицированных врачей наших партнеров с сегодняшнего дня по всей России можно бесплатно получить онлайн-консультацию не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. Мы надеемся, что доступная телемедицина поможет сохранить здоровье нашим согражданам".

На прошлой неделе Сбербанк открыл для всех жителей России бесплатный доступ к консультациям с медиками сервиса телемедицины DocDoc по вопросу коронавируса.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Госдума 31 марта рассмотрит в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС