Совет ЕС утвердил срочное финансирование для борьбы с последствиями пандемии

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил меры по срочному выделению средств для борьбы с последствиями распространения нового коронавируса в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял два законодательных акта с целью оперативного предоставления финансирования из бюджета ЕС для решения кризиса COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Один из этих законов вносит изменения в правила работы структурных и инвестиционных фондов, а другой расширяет сферу деятельности Фонда солидарности ЕС", - отмечается в сообщении.

Так, в рамках этих мер Евросоюз "предоставит государствам-членам доступ к €37 млрд средств сплочения для укрепления систем здравоохранения, а также поддержки малых и средних предприятий, краткосрочных рабочих схем и услуг на уровне общин". "Из общей суммы около €8 млрд поступят от неизрасходованного предварительного финансирования в 2019 году по линии структурных фондов. Новая мера позволяет государствам-членам тратить неиспользованные средства на смягчение последствий пандемии вместо того, чтобы возвращать их в бюджет ЕС, - поясняется в заявлении. - Еще €29 млрд будут выплачены досрочно из ассигнований, которые должны были быть выплачены позднее в этом году".

Кроме того, Совет ЕС внес поправки в сферу охвата Фонда солидарности ЕС, включив в него чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в дополнение к стихийным бедствиям. "Это поможет государствам-членам и присоединяющимся странам удовлетворить насущные потребности людей во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что, "учитывая остроту сложившейся ситуации, оба законодательных акта будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза 31 марта и вступят в силу 1 апреля 2020 года".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано свыше 30 тыс. смертельных исходов.