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Распространение коронавируса нового типа
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Кабмин выделил 77 регионам 33,4 млрд рублей на оснащение больниц

В Санкт-Петербург будет направлено 3,5 млрд рублей, в Московскую область - 5,4 млрд рублей, Ленинградскую область - 1,49 млрд рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 77 регионам России 33,4 млрд рублей для создания койко-мест и оснащения больниц оборудованием для борьбы с коронавирусом. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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В нем отмечается, что регионы получат на эти цели 33 млрд 436 млн рублей. Доклад об использовании средств Минздрав должен представить в правительство до 15 апреля.

В Санкт-Петербург будет направлено 3,5 млрд рублей, в Московскую область - 5,4 млрд рублей, Ленинградскую область - 1,49 млрд рублей.

В понедельник Мишустин заявил, что эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и оснащение их медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным ранее перечнем, который ранее обсуждался на селекторных совещаниях с руководителями субъектов Федерации.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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