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Распространение коронавируса нового типа

Би-би-си: команда "Формулы 1" Mercedes будут производить аппараты ИВЛ нового типа

Производство медицинского оборудования может начаться уже на следующей неделе

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Группа инженеров команды "Формула 1" Mercedes займется изготовлением аппаратов вентиляции легких нового типа, позволяющих заменить обычные аппараты ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией. Производство медицинского оборудования, как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, может начаться уже на следующей неделе.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) в сотрудничестве с инженерами команды "Формула 1" Mercedes менее чем за неделю создали дыхательный аппарат, способный помочь инфицированным коронавирусом нового типа избежать необходимости в инвазивной вентиляции легких. Подобная терапия, как указывает Би-би-си, основана на режиме искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Такого рода аппараты получили широкое применение в Китая и Италии для лечения больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Как правило, разработка медицинских устройств занимает годы, но мы сделали это за несколько дней", - отметила профессор Университетского колледжа Лондона Ребекка Шипли. Ученые, по ее словам, взяли за основу уже существующий аппарат CPAP и модифицировали его, адаптировав для массового производства. "Данные устройства являются промежуточным звеном между простой кислородной маской и инвазивной механической вентиляцией легких", - добавил консультант из Университетского колледжа Лондона, профессор Мервин Сингер.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции, как подчеркивает Би-би-си, уже выдало разрешение на использование данных аппаратов. В настоящее время подобные устройства уже доставлены в несколько лондонских больниц для проведения клинических испытаний. Если все пройдет успешно, то уже через неделю, указывает Би-би-си, Mercedes сможет производить до 1000 аппаратов CPAP в день. Таким образом, благодаря простоте производства данного вида медицинского оборудования, его можно использовать для лечения большего количества пациентов по сравнению с обычными аппаратами ИВЛ.

При этом отмечается, что в Ломбардии примерно 50% зараженных, получавших CPAP-терапию, избежали необходимости инвазивной механической вентиляции легких.

По данным, обнародованным 29 марта, в Соединенном Королевстве подтверждено почти 20 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1 228 человек умерли. 27 марта коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Минздрава Мэтта Хэнкока, а еще ранее - у наследного принца Уэльского Чарльза. На самоизоляцию ушли также британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

В целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако жесткие ограничения рекомендуется сохранить до начала июня.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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