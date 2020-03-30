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Эксперимент по маркировке питьевой воды проведут с 1 апреля по 1 марта 2021 года

Участие в эксперименте будет добровольным

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило проведение эксперимента по маркировке воды с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет провести с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ)", - говорится в документе.

Согласно документу, ответственными за проведение эксперимента определены Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минприроды, Минкомсвязи, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Оператором маркировки назначается ЦРПТ. При этом Минпромторгу и Минсельхозу поручено до 15 июля 2020 года разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента, а также требования, предъявляемые к информационной системе.

Участие в эксперименте будет добровольным.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

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