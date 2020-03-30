ЦБ проведет 31 марта очередной аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Банк России проведет 31 марта очередной аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что ЦБ РФ проводит аукцион, принимая во внимание длинный период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки. Первая часть сделки в рамках аукциона пройдет в день его проведения, вторая часть - 6 апреля.

"Банк России продолжит на этой неделе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - указано в сообщении.

Регулятор также отмечает, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы.

Регулятор 10 марта принял ряд мер для стабилизации ситуации на рынке. На фоне ослабления рубля ЦБ объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Кроме того, регулятор принял решение начать с 10 марта помимо аукциона репо "тонкой настройки" и предоставления валютной ликвидности упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.