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Распространение коронавируса нового типа

ЕС выделяет Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом

Эти меры направлены на поддержку здравоохранения и системы социальной помощи, а также на защиту бизнеса и рабочих мест

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Европейский союз решил поддержать Украину и выделить Киеву на противодействие пандемии коронавируса €80 млн. Соответствующая информация размещена на сайте представительства Европейского союза на Украине.

"Европейский союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - говорится в сообщении. Евросоюз "продолжит поддерживать Украину, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику".

Первый пакет поддержки для Украины составляет около €80 млн. Представляя эти меры, комиссар ЕС по расширению Оливер Варгейи подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку здравоохранения и системы социальной помощи, а также на защиту бизнеса и рабочих мест.

В целом на помощь странам "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) ЕС в условиях распространения коронавируса направил €140 млн.

На Украине по состоянию на утро понедельника зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли, шесть - выздоровели.

В стране с 17 марта до 24 апреля действует карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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