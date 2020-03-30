Максимальный размер пособия по безработице в России в 2020 году составит 12 тыс. 130 руб.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство России установило максимальный размер пособия по безработице на 2020 год в размере 12 тыс. 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в стране. Об этом говорится в постановлении кабинета министров, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс. 130 рублей", - говорится в документе.

Выплата пособия по безработице в новом размере начнется уже с 1 апреля. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей.