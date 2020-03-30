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МФТИ и Huawei запустили программу по поддержке исследований в области ИИ

Главной целью программы станет развитие систем машинного обучения, компьютерного зрения, обработки изображений, трехмерного моделирования

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МФТИ совместно с Российским исследовательским институтом Huawei открывают программу по поддержке исследований аспирантов в сфере развития нейросетей и искусственного интеллекта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центра развития IT-образования МФТИ.

"Ведущие технологические компании, такие как Huawei, зачастую первыми сталкиваются с вызовами современности и решают передовые исследовательские задачи. Мы хотим дать студентам возможность вместе с экспертами отрасли развивать область искусственного интеллекта и находить новые решения сложнейших задач", - заявил проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Главной целью этой новой программы станет развитие систем машинного обучения, компьютерного зрения, обработки изображений, трехмерного моделирования, а также многие другие аспекты IT-технологий, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом.

Как отмечается в сообщении, набор на программу будет проходить до 31 августа 2020 года и включать в себя процедуру подачи заявки, которую можно отправить онлайн, а также собеседование с представителями компании. Ее участниками смогут стать аспиранты МФТИ, а также их научные руководители.

"Таким образом мы осуществляем свой вклад в развитие российской научно-образовательной экосистемы и способствуем увеличению элитарного кадрового потенциала страны в области высоких технологий. МФТИ - наш давний партнер, и мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество", - подытожил директор московского R&D-центра Huawei Люй Жуй.

Россия в мире нейросетей

За последние годы ученые значительно продвинулись в разработке систем искусственного интеллекта и создали нейросети, способные исполнять нетривиальные задачи и даже "мыслить" креативно, создавая новые образцы искусства и технологий. Это стало возможным как благодаря развитию вычислительных систем, так и появлению новых математических принципов, описывающих устройство и работу систем машинного обучения.

К примеру, недавно математики из США создали систему ИИ, способную распознавать следы меланомы, рака кожи, и превосходящую в этом отношении ведущих экспертов-онкологов. Также были созданы нейросети, способные рисовать картины и "раскрашивать" видеоролики в стиле Винсента Ван Гога или Василия Кандинского, а также превосходящие человека при игре в древнекитайскую стратегию го, компьютерные шутеры и стратегии, такие как Starcraft и Quake III Arena.

Сверхбыстрое развитие нейросетей во многом обусловлено вниманием со стороны крупнейших игроков IT-рынка и их активным сотрудничеством с учеными, в том числе с российскими специалистами. К примеру, за последние три года компании Facebook и Amazon уже заключали соглашения о сотрудничестве с учеными из МФТИ, создавшими систему разговорного искусственного интеллекта iPavlov и другие проекты на базе машинного обучения и нейросетей.

Теги
РоссияИскусственный интеллект
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