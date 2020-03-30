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Распространение коронавируса нового типа

Путин потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции в ситуации с пандемией

Президент отметил необходимость полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Любые попытки спекуляции и монопольного взвинчивания цен в ситуации с распространением коронавируса необходимо жестко пресекать, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна - это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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