Путин потребовал жестко пресекать любые факты спекуляции в ситуации с пандемией

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Любые попытки спекуляции и монопольного взвинчивания цен в ситуации с распространением коронавируса необходимо жестко пресекать, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна - это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", - сказал глава государства.