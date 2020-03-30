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Распространение коронавируса нового типа

"Россети" перевели работу всех центров обслуживания клиентов на удаленный режим

Такая мера предпринята для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Группа "Россети" закрыла центры обслуживания во всех регионах присутствия, перевела работу с клиентами в удаленный режим во всех регионах присутствия. Об этом говорится в сообщении группы.

"Группа "Россети" 30 марта 2020 года полностью перевела на дистанционное обслуживание все 1017 центров обслуживания клиентов и потребителей во всех регионах присутствия. При этом полный спектр услуг оказывается в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Данная мера предпринята для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Электросетевые компании группы предоставляют полный спектр услуг онлайн, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение и увеличение мощности и другие обращения.

Ранее группа с 18 по 28 марта зафиксировала на 34% увеличение онлайн-обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов - на 45%.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Она управляет 2,35 млн км линий электропередач, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ в 80 регионах.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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