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Источник: лоукостер "Победа" отменит два вывозных рейса из Турции

Уточняется, что Росавиация отозвала разрешение на выполнение этих рейсов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует отменить два вывозных рейса из турецкой Антальи в Москву, так как Росавиация отозвала разрешение на выполнение этих рейсов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к авиакомпании. Рейсы планировалось выполнить 31 марта и 1 апреля.

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"Росавиация отозвала разрешение на два вывозных рейса "Победы" из Турции. Компания вынуждена отменить два вывозных рейса Анталья-Москва, запланированные на 31 марта и 1 апреля. Кто и как будет организовывать возвращение в Россию наших граждан, в телеграмме Росавиации не указывается", - сказал он.

Ранее сегодня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта.

Теги
ТурцияРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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