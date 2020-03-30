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Распространение коронавируса нового типа

Исследование: продажи ноутбуков накануне режима самоизоляции в РФ стали рекордными

Рост продаж в штучном выражении составил 138%
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Накануне введения в России ряда мер по недопущению распространения коронавируса в России было продано рекордное количество ноутбуков, рост продаж в штучном выражении составил 138% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в аналитике компании GfK.

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"Накануне карантина предусмотрительные российские потребители по-максимуму закупились техникой. По данным мониторинга розничных продаж GfK, на 12 неделе 2020 года (с 16 по 22 марта) продажи ноутбуков подскочили более чем в двое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

Продажи ноутбуков начали расти еще на 10-11 неделе 2020 года (продажи 11-й недели были на 27% выше, чем на 10-й неделе), что объясняется частично скачком курса рубля, который, как отмечают аналитики, является сильнейшим стимулом для российских потребителей, пытающихся реализовать отложенные планы покупки техники и электроники "по старым ценам". Другим фактором роста спроса, стала подготовка к переходу на удаленную работу, а далее и на карантин.

"На 12-й неделе бум покупок ноутбуков продолжался и в результате продажи выросли еще на 50% над уровнем рекордной 11-й недели. По сравнению с 12-й неделей прошлого года продажи традиционной торговли удвоились, а онлайн - более чем утроились. Больше всего выросли продажи ноутбуков ценой выше 40 тыс. рублей, среди которых высока доля моделей, покупаемых в качестве апгрейда предыдущего компьютера", - отмечают аналитики.

Наиболее популярными оказались ноутбуки средней производительности. "Впрочем, продажи игровых компьютеров выросли более чем в 4 раза. Видимо, компьютерные игры будут одним из популярных способов спастись от скуки в период карантина", - считают эксперты.

"После столь высоких темпов прироста обычно следует заметное снижение спроса. Справедливо ожидаемый рост цен окажет негативное влияние на спрос далее в 2020 году. Но, конечно, ситуация будет варьироваться от категории к категории. Даже в кризисное время потребителю сложнее отложить покупку действительно необходимых для жизни категорий бытовой техники, а также смартфонов и аксессуаров. Мы ожидаем, что продажи в этих сегментах будут сокращаться меньшими темпами, чем, к примеру, в категориях фото и ноутбуки", - отметил старший консультант отдела исследований промышленных товаров Gfk Андрей Серегин.

Бытовая техника и смартфоны

Рекордные темпы роста продаж отмечались и в других категориях на рынке бытовой техники и электроники. Так, продажи в штучном выражении смартфонов на 12 неделе выросли на 19% по сравнению с прошлым годом, телевизоров - на 55%, ноутбуков - на 138%, холодильников - на 85%, электроплит - на 37%, стиральных машин - на 58%

При этом категории посудомоечных машин, встраиваемых духовых шкафов и варочных поверхностей, а также сушильных машин приросли в объеме продаж минимум в 2 раза, в то время как остальные категории показали не такие высокие темпы (в диапазоне от 30 до 70 процентов). Например, рост спроса на холодильники обеспечен сильным (рост 122% на 12-й неделе 2019 г.) увеличением продаж в онлайн-магазинах, а также промоакциям.

В категории стиральных машин, возможно, пик ажиотажного спроса уже пройден, считают эксперты.

Продажи смартфонов на 10-11-й неделях демонстрировали рост продаж в штуках. Если на 10-й предпраздничной неделе 2020 года продажи выросли на 7% к аналогичной неделе прошлого года, то на 11-й неделе 2020 года этот прирост составил уже 29%. На 12-й неделе 2020 года было продано на 19% больше, чем год назад в аналогичный период.

"Средняя цена продаж за эти недели растет за счет увеличения спроса на флагманский сегмент смартфонов с ценой выше 50 тыс. рублей. Продажи премиум сегмента росли на 10-11-й неделях на 23% в штуках к прошлому году.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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