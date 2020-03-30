Кубань сформировала список системообразующих предприятий для поддержки в период пандемии

КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края сформировали список системообразующих предприятий, в который вошли 159 компаний. Их деятельность будет поддерживаться в период пандемии коронавируса, сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

Президент России Владимир Путин 30 марта поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей. По ним будет проводиться мониторинг экономического состояния, решение возникающих проблем будет производиться в ручном режиме, чтобы обеспечить их работу в период пандемии коронавируса.

"По поручению президента мы сформировали список из 159 системообразующих предприятий края. Это прежде всего предприятия агропромышленного и теплоэнергетического комплексов. В список также вошли крупные транспортные комплексы, производства строительных материалов, химической продукции, машиностроительные компании. Мы понимаем, что от того, насколько слаженно мы все сейчас сработаем, зависит стабильность как экономики в целом, так и каждого конкретного сотрудника этих больших предприятий", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что за этими предприятиями будут закреплены курирующие их отрасли вице-губернаторы, мониторинг состояния компаний будет проводиться в ежедневном режиме. "От их стабильной работы зависит привычная жизнь всех кубанцев. Поэтому мы должны эти предприятия максимально поддержать в тех экономически непростых условиях, которые сложились сегодня", - отметил глава региона.