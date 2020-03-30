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Польская PGNiG заявила, что выиграла арбитраж с "Газпромом" о цене на газ

По утверждению концерна, российская компания должна вернуть около $1,5 млрд
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© EPA/MIROSLAW TREMBECKI

ВАРШАВА, 30 марта. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG сообщил в понедельник, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с "Газпромом" о цене на газ.

"Согласно окончательному решению, арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке. Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющей на стоимость импорта газа, и политикой реализации газа по рыночным ценам", - говорится в распространенном заявлении PGNiG.

"В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены", - информировали в компании.

По утверждению PGNiG, из-за снижения стоимости "Газпром" должен вернуть разницу в цене в размере "около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года". В польской компании подчеркнули, что цена поставок газа по указанному контракту может измениться в результате запрошенного "Газпромом" в 2017 году пересмотра.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. Ямальский контракт истекает в 2022 году. Власти Польши заявили, что не намерены его продлевать и будут обеспечивать свои потребности в газе за счет поставок СПГ, а также мощностей создаваемого газопровода Baltic Pipe, который должен соединить республику с норвежским шельфом через Данию.

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