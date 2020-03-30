В Microsoft заявили о росте на 70% числа ежедневных пользователей Skype из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Пользователи по всему миру в марте стали значительно активнее применять обеспечивающее голосовую и видеосвязь приложение Skype в свете распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американской корпорации Microsoft, которой сейчас принадлежат права на приложение.

"Skype стали применять значительно больше, каждый день его используют 40 млн человек, это на 70% больше, чем в прошлом месяце. Мы также зафиксировали рост на 220% общей продолжительности звонков со Skype на Skype по сравнению с прошлым месяцем", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что облегчили процесс организации групповых разговоров по видеосвязи с помощью Skype.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.