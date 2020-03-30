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Золотодобытчики РФ не ожидают, что приостановка покупки золота ЦБ отразится на их бизнесе

Ранее сообщалось, что Банк России приостановит с 1 апреля 2020 года покупку золота на внутреннем рынке

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Крупнейшие золотодобывающие компании России не ожидают, что решение Банка России приостановить с 1 апреля 2020 года покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов отразится на их бизнесе, так как продают золото в первую очередь коммерческим банкам. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

"Не ожидаем, что это решение ЦБ отразится на нашем бизнесе, так как не продаем золото ему напрямую, а реализуем коммерческим банкам. Наши крупнейшие покупатели из их числа подтверждают заинтересованность как в приобретении золота себе, так и отправке его на экспорт", - рассказал ТАСС представитель Polymetal.

В крупнейшем российском золотодобытчике "Полюсе" также отметили, что компания продает большую часть произведенного золота российским коммерческим банкам в рамках генеральных лицензий. "При этом, направления экспортных поставок для наших покупателей, российских банков, остаются открытыми", - добавили в пресс-службе компании. В ряде других золотодобывающих компаний ТАСС также напомнили, что реализуют готовую продукцию в адрес коммерческих банков.

В компании Petropavlovsk от комментариев отказались.

Согласно сообщению регулятора, дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

В течение прошлого года ЦБ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам 2019 года резервы ЦБ в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года достигли 73 млн унций. Доля золота в резервах страны выросла с 18,5% до 19,9%.

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