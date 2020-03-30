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Moody`s: временное снижение налогов не приведет к расбалансировке бюджетов регионов

Аналитики отмечают, что снижение доходной части, вызванное общим ухудшением состояния экономики, будет более серьезным

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Большинство рейтингуемых Moody`s регионов РФ устойчивы к ситуации со снижением налоговых поступлений от компаний из секторов розничной торговли, досуга и развлечений, как наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС вице-президент и старший аналитик Moody`s Владлен Кузнецов.

"Для большинства регионов, которые мы рейтингуем, эффект от снижения активности в анализируемых отраслях будет абсорбирован управляемостью бюджета, ликвидностью и невысоким уровнем долговой нагрузки. Мы пока не ожидаем ухудшения показателей сбалансированности их бюджетов и долга до неприемлемого уровня. Вместе с тем, снижение доходной части, вызванное общим ухудшением состояния экономики, будет более серьезным", - сказал он.

Кузнецов прогнозирует восстановление экономики РФ в 2021 году, при этом, если эпидемия продлится достаточно долго, могут возникнуть негативные последствия, такие как повышение структурной безработицы, снижение инвестиций, банкротство предприятий, что может замедлить восстановление экономики.

В данном исследовании не оценивался эффект влияния от прочих отраслей, например прибыльность нефтяного сектора, которая пострадала от снижения цен на нефть. Moody`s рейтингует 13 регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

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Россия
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