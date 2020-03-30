Салоны связи частично закрываются в регионах России на время карантина

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Операторы связи частично закрывают свои точки продаж в регионах из-за карантина, однако в Москве продолжат работать в обычном режиме. Об этом ТАСС в понедельник сообщили представители компаний.

В Москве, Санкт-Петербурге и подавляющем большинстве регионов салоны МТС работают в обычном режиме, за исключением тех, которые расположены в закрытых ТЦ, сказал представитель компании. "В двух-трех регионах есть ограничения на работу салонов связи, там мы фиксируем многочисленные вопросы от абонентов по работе салонов, информируем об изменениях и помогаем решить вопросы дистанционно", - добавил он.

В Tele2 и "Билайне" подчеркнули, что в регионах в вопросе закрытия салонов руководствуются решением местных властей, вместе с тем в Москве компании по-прежнему могут работать в обычном режиме. "Один из пунктов указа мэра (от 29 марта - прим. ТАСС) допускает следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, реализация которых не ограничена документом - к таким относятся услуги, оказываемые салонами связи", - уточнили в Tele2.

О том, что новые правила самоизоляции в Москве учитывают интересы операторов связи, отмечают и в Yota с "Мегафоном". Вместе с тем в регионах ситуация неоднородная, предупреждает представитель Yota: действительно, есть часть регионов, в которых торговые точки закрываются.

"В ряде регионов мы были вынуждены закрыть салоны связи, руководствуясь локальными нормативно-правовыми актами. В них сотовая розница не была включена в список магазинов, которым разрешено продолжать работать. В некоторых регионах разрешена только продажа сим-карт, там мы продолжаем обслуживание абонентов", - сказал гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.

Операторы связи обращают внимание, что, несмотря на ограниченную доступность в регионах, клиенты смогут получить всю необходимую помощь удаленно - через мобильные приложения и техподдержку.

Дополнительные меры по самоизоляции

В четверг вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля. При этом салоны связи смогут продолжить работать, уточнял Собянин. "Большая четверка" при этом подтвердила, что их точки продаж в столице продолжат работать в прежнем режиме.

Позднее, 29 марта, власти Москвы объявили о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора.

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.