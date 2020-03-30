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В "Газпроме" изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

Как сообщили в компании, пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ООО "Газпром экспорт" 30 марта получило решение арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG. Об этом журналистам сообщили в компании.

"В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", - сказали в "Газпром экспорте".

Ранее в понедельник PGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд.

Согласно окончательному решению, как сообщает польская компания, арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

Польша потребляет более 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа. Ямальский контракт истекает в 2022 году. Власти Польши заявили, что не намерены его продлевать и будут обеспечивать свои потребности в газе за счет поставок СПГ, а также мощностей создаваемого газопровода Baltic Pipe, который должен соединить республику с норвежским шельфом через Данию.

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ДанияРоссияПольша
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