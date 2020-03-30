Росавиация отказала "Победе" в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Москву

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Росавиация отказала "Победе" в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Шереметьево, который не является базовым аэропортом перевозчика (базовый аэропорт "Победы" - Внуково - прим. ТАСС) 31 марта и 1 апреля. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании.

"К сожалению, мы получили отказ Росавиации в выполнении вывозных рейсов из Антальи в Шереметьево, как того требовало ведомство. Самолет "Победы" в Анталье сейчас ожидает около 400 россиян. Мы не сможем вернуть их домой", - сказал он.

Ранее в понедельник Росавиация сообщила, что россияне со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. 30 марта "Победа" сообщила, что Росавиация аннулировала выданное ранее перевозчику разрешение на вывоз пассажиров. С похожей проблемой столкнулись и в S7.