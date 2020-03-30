Представители гостиниц и отелей России обратились в кабмин с просьбой о налоговых льготах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Представители гостиничной и отельной отрасли обратились в правительство России с просьбой предоставить отсрочку по налогам в период пандемии коронавируса. Копия письма, направленного премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"[Просим о] предоставлении отсрочки на один календарный год (без начисления процентов и/или пени) по платежам по налогу на прибыль, подлежащим начислению и/или оплате в первоначальный период, и их списание", - говорится в просьбе отельеров.

Как отмечается в письме, в связи с распространением коронавируса загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ снизилась за последние дни месяца до критических 8-10% и падение продолжается. "Прогноз на ближайшие месяцы крайне отрицательный. Предприятия столкнулись с нехваткой денежных средств. Все большее их количество не в состоянии выплачивать заработную плату и налоги, производить отчисления в социальные фонды, выполнять прочие обязательства, проводят сокращения персонала, многие готовятся к закрытию", - говорится в документе.

Представители этого вида бизнеса также просят правительство исключить из базы по налогу на прибыль за первоначальный период суммы безвозмездных субсидий, грантов и иной финансовой помощи, полученной в качестве государственной поддержки. Меры по отсрочке уплаты на год предлагается ввести по налогу на имущество, земельному налогу, страховым взносам и НДС. Отельеры просят об установлении налоговой ставки НДС в размере 10% на услуги размещения с 1 января 2021 года и нулевого НДС на электронные услуги, связанные с оказанием, продвижением, продажей гостиничных услуг и услуг общественного питания, оказываемых гостиницами, на первый год с последующим увеличением его до 10%. Наконец, представители гостиничного бизнеса считают необходимым ввести мораторий на назначение любых (включая повторные) налоговых проверок, проверок ПФР, ФСС, ФОМС (за исключением проверок, связанных с их ликвидацией) в отношении любых налогов, сборов и страховых взносов.

Кроме того, отельеры считают целесообразным субсидировать возмещение затрат на оплату труда при простое для сокращения рабочих мест и во избежание массовых сокращений в размере двух третей сумм окладов, рассчитанных пропорционально времени простоя, либо иные компенсационные меры законодательного характера. Они также попросили Мишустина субсидировать фактические затраты по уплате коммунальных платежей или установить пониженные тарифы на коммунальные услуги. В письме также говорится о создании условий для кредитной поддержки, мерах административной поддержки, мероприятиях государственного контроля и мерах, связанными с лицензированными видами деятельности. Авторы письма просят ускорить процесс регуляторной гильотины.

Письмо подписали гендиректор управляющей компании отелей под брендами Accor в России (управляет 51 гостиницей) Алекс Деларофф, гендиректор УК "ГОСТ Отель Менеджмент" (41 гостиница) Наталья Обыденнова, генеральный менеджер гостиниц Hilton в РФ (20 отелей) Тим Эттельт, вице-президент по операционной деятельности и развитию бизнеса в России Interсontinental Hotel Group (25 гостиниц) Арон Либинсон, региональный директор по России Radisson Hotel Group (40 гостиниц) Мачек Мязек, гендиректор сети Azimut Hotels (30 отелей) Максим Бродовский, управляющей партнер УК "Альянс Отель Менеджмент" (24 отеля) Вадим Прасов, вице-президент Marriott в России (14 отелей) Штефан Кюр, а также топ-менеджеры люксовых отелей Москвы Baltschug Kempinski, Ritz Carlton, St.Regis Никольская и многие другие.