Резиденты преференциальных режимов в ДФО смогут получать услуги с помощью суперсервисов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Услуги по регистрации бизнеса и получению разрешительных документов для резидентов преференциальных режимов на Дальнем Востоке станут доступны онлайн и будут интегрированы в суперсервисы, которые сейчас создаются в России по национальному проекту "Цифровая экономика". Об этом говорится в сообщении Минвостокразвития.

Запуск в РФ суперсервисов - комплексных сервисов, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям, - предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Это новый формат государственных электронных услуг, который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан.

"Министерство экономического развития РФ и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) в рабочем порядке договорились о возможности интеграции услуг для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток в разрабатываемые суперсервисы "Открытие бизнеса" и "Разрешения для бизнеса в цифровом виде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минвостокразвития уже согласовало подготовленный МЭР проект распоряжения правительства РФ об утверждении дорожной карты, в которой отражены в том числе этапы и сроки интеграции услуг для резидентов ТОР и СПВ в сервис. Одним из пилотных регионов для внедрения суперсервиса "Разрешения для бизнеса в цифровом виде", который на первом этапе подразумевает получение всех разрешительных документов для гостиниц в электронном виде, выбран Приморский край.

Всего в России планируется запустить 25 суперсервисов для различных жизненных ситуаций (рождение ребенка, оформление в вуз, получение и оформление льгот, пенсий и т. п.). Первый суперсервис - "Европротокол онлайн" в виде мобильного приложения "Помощник ОСАГО" - заработал 1 ноября в пяти российских регионах.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Управляющей компанией для них является КРДВ.