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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

"Транснефть", "Сургутнефтегаз" и Total договорились по компенсации за грязную нефть

Сумма компенсации не превышает $15 за баррель

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "Транснефть", ПАО "Сургутнефтегаз" и французский концерн Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сумма компенсации не превышает $15 за баррель. Об этом говорится в сообщении "Транснефти".

"Сумма урегулирования покрывает претензии ПАО "Сургутнефтегаз", концерна Total и связанных с ними лиц, включая претензии немецкого НПЗ Leuna, и не превышает предельный размер компенсации в $15 за 1 баррель некондиционной нефти", - отмечается в сообщении.

Подписанные документы касаются поставок нефти ПАО "Сургутнефтегаз" танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных в адрес немецкого нефтеперерабатывающего завода Leuna, принадлежащего группе Total.

Кроме того, "Транснефть" находится в завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром нефть" в отношении поставок на немецкий завод концерна Total.

Теги
РоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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