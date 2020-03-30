Bloomberg: Saudi Aramco может продать долю в подразделении из-за падения цен на нефть

ТАСС, 30 марта. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco обдумывает возможность продажи доли в своем подразделении для мобилизации капитала на фоне падения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg агентство со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что речь идет о подразделении, обеспечивающим работу трубопроводов.

По данным агентства, корпорация уже провела предварительные переговоры с потенциальным консультантами по сделке, однако указывается, что они находятся на ранней стадии, и компания все еще может отказаться от реализации сделки. По словам источников, выручка от продажи доли может составить порядка $10 млрд.

Saudi Aramco от комментариев воздержалась.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.