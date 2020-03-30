Россия учредила компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей, компания полностью принадлежит Росимуществу, говорится в базе данных "Спарк".

Генеральным директором компании является Николай Рыбчук.

Компания зарегистрирована в Москве 28 марта 2020 года, в день, когда стало известно, что "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов.

Отмечалось, что "Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

Компания "Роснефть" в результате соглашения получает пакет собственных акций (9,6%), который, по ценам акций "Роснефти" на пятницу, оценивался в сумму более 300 млрд рублей.

Комментарием "Роснефти" на момент публикации ТАСС не располагает.