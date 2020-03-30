Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы повысились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 690,70 пункта (3,19%) и установился на отметке 22 327,48 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 85,18 пункта (3,35%) и оказался на отметке 2 626,65 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 271,77 пункта (3,62%), до 7 774,15 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,34 (6,23%), до $20,17.

Аналитик инвестиционной компании NatWest Markets Джеймс Маккормик полагает, что инвесторы несколько обнадежены мерами, которые приняли власти США на фоне распространения коронавируса. "С наступлением апреля нам становится более ясно, каким будет влияние [распространения вируса] на экономический рост, мы надеемся на появление некоторых признаков снижения темпов роста числа инфицированных и умерших", - приводит слова Маккормика газета The Wall Street Journal.