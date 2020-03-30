В Чечне разработаны меры по оказанию поддержки субъектам МСП в период пандемии

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Чечни на 2020 год разработали комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, которые находятся в зоне риска из-за пандемии коронавируса, сообщил во время прямого эфира на ЧГТРК "Грозный" председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

"Указом главы Чечни предусмотрен ряд мер поддержки антикризисного экономического характера, в том числе для субъектов МСП, которые так или иначе оказались в сфере риска из-за пандемии коронавируса. Сферы, по которым будет оказана государственная помощь, - это и гостиничный бизнес, туризм, сфера услуг, транспортная сфера. На сегодняшний день предусмотрено около 20 первоочередных мер поддержки социально-экономического характера: это налоговые льготы, в 2020 году будут освобождены от транспортного налога частные предприятия, занимающиеся регулярным извозом пассажиров, будут освобождены от уплаты имущественного налога субъекты МСП, работающие в сфере туризма, гостиничного бизнеса и так далее", - сказал Хучиев.

По его словам, на реализацию всех мер поддержки из регионального бюджета будет направлено более 1 млрд рублей.

"На сегодняшний день определен общий размер выпадающих доходов, у нас бюджет на 2020 год был сформирован по налогам и налоговым доходам в сумме более 15 млрд рублей, из них по тем льготам и преференциям, которые мы собираемся отдать МСП, сумма выпадающего налога на сегодняшний день получается 1,138 млрд. Эта цифра может вырасти, будет зависеть от развития этой ситуации, насколько долго эти антикризисные меры будут держаться в России и в Чечне. То есть это та сумма, на которую предполагается оказать поддержку до конца года через меры господдержки субъектам МСП", - добавил премьер.

На сегодняшний день в Чеченской Республике всего 9 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.