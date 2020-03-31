Мишустин проведет совещание по экономическим вопросам

В сообщении говорится, что в мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Предыдущее совещание по экономическим вопросам Мишустин провел 21 марта, на нем обсуждались меры поддержки реального сектора и граждан в условиях пандемии коронавируса. Конкретные темы нынешнего заседания в пресс-релизе кабмина не указаны, однако в последние недели практически все совещания подобного профиля у премьер-министра РФ так или иначе связаны с вопросами преодоления негативного влияния на российскую экономику и на жизнь граждан ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть. Вопросы поддержки экономики России поднимались, в частности, в понедельник на традиционной оперативной встрече главы кабмина с его заместителями, на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса 27 марта, на заседании правительства 26 марта и на мероприятиях в предыдущие дни.

О мерах поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса, в частности предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ.

Правительство РФ ранее также подготовило план первоочередных мер для предотвращения влияния ситуации с коронавирусом на экономику и жизнь граждан. Кроме того, ряд мер по поддержке банков, бизнеса и населения принял Центробанк РФ.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин также говорил о мерах, которые призваны смягчить последствия распространения коронавируса для экономики в целом. Он подчеркнул, что правительство в рамках антикризисного плана и за счет мер по поддержке малого и среднего бизнеса будет оказывать первоочередную адресную помощь наиболее пострадавшим отраслям, в том числе авиационной. Готовятся меры поддержки организаций в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, а также в сфере туризма и гостиничного бизнеса, общественного питания, сказал Мишустин. По его словам, в списке будут также организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения и предприятия сферы бытовых услуг - химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие.

Мишустин также сообщил о поставленной перед министерствами задаче вести мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций, чтобы учесть риски для каждой из отраслей и своевременно на них отреагировать.

О коронавирусе

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск 30 марта, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Начавшаяся 30 марта неделя объявлена в России нерабочей для предотвращения угрозы быстрого распространения болезни. При этом продолжают свою работу все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и ряд других организаций, транспорт, а также органы власти всех уровней. В Москве и Подмосковье 29 марта, а затем и в ряде других регионов были объявлены новые ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов (за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов, вынуждены ездить на работу и так далее).