Компании запросили регулятора Техаса рассмотреть идею ограничения на добычу нефти

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Ряд компаний официально запросили провести заседание регулятора освоения полезных ископаемых Техаса по вопросу регулирования добычи нефти в этом американском штате в сторону ее ограничения. Об этом сообщил в понедельник член руководства железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, перестала курировать железные дороги в 2005 году) Райан Ситтон.

Нефтяные войны на фоне коронавируса. Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

"Добытчики официально запросили о проведении слушаний по вопросу регулирования. В этом нет ничего удивительного, учитывая значимость перенасыщения нефтью мирового рынка из-за воздействия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 на спрос и из-за ценовой войны. RRC должна провести эти слушания как можно быстрее", - написал в своем Twitter Ситтон.

Он дал понять, что время не терпит, поэтому добытчики не собираются ждать еще 20 дней. Ситтон не пояснил, когда RRC обсудит данный вопрос и к какому исходу может потенциально привести заседание.

Председатель RRC Уэйн Кристиан в опубликованном ранее заявлении усомнился в целесообразности возобновления системы пропорциональной добычи нефти в этом американском штате, которая предусматривает ее ограничение. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Техас - крупнейший по добыче нефти штат в США - рассматривает предложение о сокращении уровня добычи нефти в условиях падения цен. Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.