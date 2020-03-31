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Компании запросили регулятора Техаса рассмотреть идею ограничения на добычу нефти

Член руководства железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон дал понять, что время не терпит, поэтому добытчики не собираются ждать еще 20 дней

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Ряд компаний официально запросили провести заседание регулятора освоения полезных ископаемых Техаса по вопросу регулирования добычи нефти в этом американском штате в сторону ее ограничения. Об этом сообщил в понедельник член руководства железнодорожной комиссии Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, перестала курировать железные дороги в 2005 году) Райан Ситтон.

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"Добытчики официально запросили о проведении слушаний по вопросу регулирования. В этом нет ничего удивительного, учитывая значимость перенасыщения нефтью мирового рынка из-за воздействия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 на спрос и из-за ценовой войны. RRC должна провести эти слушания как можно быстрее", - написал в своем Twitter Ситтон.

Он дал понять, что время не терпит, поэтому добытчики не собираются ждать еще 20 дней. Ситтон не пояснил, когда RRC обсудит данный вопрос и к какому исходу может потенциально привести заседание.

Председатель RRC Уэйн Кристиан в опубликованном ранее заявлении усомнился в целесообразности возобновления системы пропорциональной добычи нефти в этом американском штате, которая предусматривает ее ограничение. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Техас - крупнейший по добыче нефти штат в США - рассматривает предложение о сокращении уровня добычи нефти в условиях падения цен. Техас не снижал добычу нефти с 1970-х годов.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.

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