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Главы Минэнерго России и США обсудят пути решения проблемы волатильности на рынке нефти

Пресс-секретарь руководителя американского ведомства Шейлин Хайнс не указала, когда именно пройдут переговоры

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт обсудит со своим российским коллегой Александром Новаком пути решения проблем волатильности на мировых нефтяных рынках. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь руководителя американского ведомства Шейлин Хайнс, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

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"Министр Бруйетт обсудит со своим российским коллегой министром Новаком пути решения крупнейшими мировыми производителями [черного золота] проблем волатильности на мировых рынках нефти в этот беспрецедентный период волнений", - отметила она, не указав, когда именно пройдут переговоры.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп и Путин обсудили состояние мирового рынка нефти и было "условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики".

В Белом доме также указали, что главы двух государств "договорились о важности [обеспечения] стабильности на мировых энергетических рынках".

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссия
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