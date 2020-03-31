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Распространение коронавируса нового типа

Автодилеры попросили кабмин разрешить ремонт машин и продажу запчастей на выходной неделе

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" пояснили, что в условиях пандемии экстренные службы, а также компании по доставке медикаментов и продуктов будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта./ТАСС/. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) просит правительство РФ разрешить проведение срочных работ по техобслуживанию, ремонту автомобилей, а также продажу запчастей на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей. Это следует из обращения, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

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Чтобы снизить темпы распространения коронавируса в стране неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей (с сохранением заработной платы). Официальные автодилеры приостановили работу с 28 марта.

"Просим вас внести дополнения в распоряжение правительства РФ при условии строгого соблюдения всех установленных санитарно-эпидемиологических требований. Разрешить в дежурном режиме проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Разрешить продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин", - отмечается в письме.

Автодилеры пояснили, что в условиях пандемии экстренные службы, в частности: службы медицинской помощи, аварийно-спасательные службы, компании по доставке медикаментов, продуктов и в целом население будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии. "Проводить срочный ремонт (техническое обслуживание) автомобилей необходимо в сертифицированных центрах. Это вопрос безопасности. Ремонт автомобилей не сертифицированными специалистами может привести к их поломке и возникновению аварийных ситуаций на дорогах и, как следствие, возможному причинению вреда жизни и здоровью граждан", - отмечают в ассоциации.

В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили при полном обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников.

Дилеры также просят правительство разрешить доставку автомобилей, приобретенных клиентами онлайн. В ассоциации поясняют, что много россиян проживает удаленно от крупных городов, автомобиль для них - единственное средство оперативно добраться до медучреждений, продуктовых магазинов и аптек.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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