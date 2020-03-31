В США заявили об уязвимости экономики из-за зависимости от поставок дешевых медтоваров

ТАСС, 31 марта. Пандемия коронавируса нового вида создала уязвимости в экономике Соединенных Штатов в связи с чрезмерной зависимостью от государств, поставляющих дешевые медицинские товары. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте обращении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера к министрам торговли стран Группы двадцати (G20), встреча которых состоялась в понедельник в формате видеоконференции.

"К сожалению, мы [США], как и другие, в этом кризисе осознаем, что чрезмерная зависимость от других стран в поставках дешевой медицинской продукции создала стратегическую уязвимость нашей экономики", - говорится в заявлении Лайтхайзера.

Американский торгпред также отметил, что США борются со сложившейся в экономике ситуацией, "поощряя диверсификацию производственно-сбытовых цепочек и стремясь к стимулированию производства в стране".

По итогам встречи министрами было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю. В Минэкономразвития РФ отметили, что министры договорились способствовать упрощению доступа продукции первой необходимости, включая товары медицинского назначения, в том числе посредством целевого инвестирования и стимулирования производства в этих сферах. На основе мониторинга торговых мер, связанных с пандемией, и во взаимодействии с международными организациями страны G20 проведут анализ ее влияния на мировую торговлю, инвестиции и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.