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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Цена добываемой в Мексике нефти опустилась до минимума за 21 год

Стоимость барреля составила $10,37

МЕХИКО, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость барреля добываемой в Мексике нефти в понедельник опустилась до $10,37. Такие данные обнародовала на своем официальном сайте государственная нефтегазовая компания Pemex.

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Как отметила газета El Universal, речь идет о минимальном значении за последний 21 год.

Мексиканская нефть подешевела на 20,3%, или на $2,6, по сравнению с уровнем 27 марта. По мнению Габриэлы Сильер, главы департамента финансово-экономического анализа банка Base, которое приводит газета Milenio, падение цен обусловлено в том числе избыточным предложением нефти на рынке и последствиями "ценовой войны" между Саудовской Аравией и Россией.

Теги
МексикаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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