В Приморье построят подстанцию для энергоснабжения завода минеральных удобрений

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Строительство подстанции для временного энергоснабжения Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), возведение которого идет на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический" в Приморье, планируют завершить в 2020 году. Сам же НЗМУ по производству аммиака и метанола намерены достроить в 2026 году, сообщили во вторник ТАСС в Минпромторге региона.

ТОР "Нефтехимический" создана в 2017 году в Партизанском районе. В марте прошлого года границы ТОР по предложению Минвостокразвития РФ расширили для строительства комплекса по производству минудобрений. Ввод этого предприятия, как ожидается, позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест.

"На площадке для строительства (НЗМУ) ведутся подготовительные работы. В настоящее время полным ходом идут строительно-монтажные работы по прокладке кабельной линии 10 кВ и строительству подстанции для временного электроснабжения завода мощностью 3 МВт. Планируется закончить данные работы весной 2020 года", - сообщили в Минпромторге региона.

Также специалисты ведут проектно-изыскательские работы для строительства морского терминала, подъездных автодорог, энерго- и водоснабжения, сетей водоотведения и очистных сооружений. Планируется, что оборудование для первого этапа проекта спроектирует, построит и поставит китайская компания China Chengda Engineering. Генподрядчика для второго этапа проекта выберут с помощью тендера среди крупнейших зарубежных компаний с опытом строительства и пуска в эксплуатацию заводов аналогичной мощности.

Завод по производству аммиака и метанола появится в поселке Врангель. Проект включает установку по производству 1,8 млн тонн метанола в год, две установки по производству 1,8 млн тонн аммиака в год, общезаводское хозяйство, вспомогательные объекты, морской терминал для экспорта продукции и собственную энергогенерацию. Его первая очередь включает строительство в 2019-2026 году комплекса по производству метанола, вторая - возведение в 2021-2026 году комплекса по производству аммиака. В 2015 году был подписан долгосрочный договор с "Газпромом" о поставке на завод природного газа.

В сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке между НЗМУ, банком ВТБ, ВЭБ.РФ был подписан документ о финансировании инвестиционного проекта, а также договор займа в размере 7 млрд рублей между инициатором проекта и Фондом развития Дальнего Востока.